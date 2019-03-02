2019-03-01T21:32:24+03:00
Скорая помощь

Бабушка погибшей девочки из Кирова лично отказывала врачам в осмотре ребенка

По версии кировских медиков, малышка два года не наблюдалась в поликлинике из-за нежелания родственников
Александр ЧАРУШИН
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Сама женщина говорила, что была не в курсе происходящего и не подозревала о планах дочери. Фото: скриншот из видеоСама женщина говорила, что была не в курсе происходящего и не подозревала о планах дочери. Фото: скриншот из видео
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В Кирове погибла запертая в собственном доме без еды и воды трехлетняя девочка. Как выяснилось, мама оставила ее на несколько дней, специально перекрыла воду и ушла «в загул». 21-летнюю кировчанку уже арестовали и обвинили в жестоком преднамеренном убийстве.

В Кирове мать принимала поздравления с трехлетием дочери, пока та умирала в запертой квартире.Такая жестокость не укладывается в голове: горе-мамаша ушла в недельный загул, заперев трехлетнюю дочку без воды и пищи

Корреспонденту «Комсомолки» вскоре удалось пообщаться с бабушкой погибшей малышки. По словам женщины, она даже не подозревала, какая трагедия развернулась в их квартире. Не была она и в курсе того, что раньше девочка уже оставалась в квартире одна на долгое время, пока мама «гуляла».

- Нет. Я не знала. И соседей я видела в течение периода, когда не жила с ними. И они меня прекрасно видели. И могли бы при такой ситуации… Да я бы просто на уши подняла весь дом. Органы опеки. Полицию. Если бы это соответствовало действительности. Причем я приезжала-уезжала. Я здоровалась с соседями - они меня прекрасно знали. Мне об этом не говорили.

О трагедии, произошедшей с маленькой кировчанкой, узнала вся страна. Фото: соцсети

О трагедии, произошедшей с маленькой кировчанкой, узнала вся страна. Фото: соцсети

Женщина побывала и в эфире Первого канала. В интервью корреспондентам программы «Пусть говорят» она заявила, что готова «порвать своими руками» дочь за то, что произошло с маленькой Катей (имена героев изменены - Ред.). Однако, некоторые из присутствовавших в студии не поверили в искренность бабушки. И, возможно, не зря.

НАЧАЛИ ЗВОНИТЬ МАМЕ

До 8 месяцев девочка обследовалась и наблюдалась у специалистов. Она прибавляла в весе, участковые врачи посещали ее и в первый месяц, и в дальнейшем. Об этом на встрече с журналистами в пресс-центре правительства Кировской области рассказала главврач Детского диагностического центра Мария Савинова.

- Ребенок был накормлен, опрятно одет, - подчеркнула Мария Владимировна. - Мама выполняла все рекомендации медиков. О социально опасном положении этой семьи никто и не задумывался. Но затем девочку долгое время не водили на приемы врачей. Мы обеспокоились, начали звонить маме ребенка.

Власти на встрече с медиками обсудили и саму трагедию, и историю с задержанием заведующей поликлиникой. Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Власти на встрече с медиками обсудили и саму трагедию, и историю с задержанием заведующей поликлиникой. Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Специалисты неоднократно пытались попасть в квартиру, где жила малышка, но на сигналы домофона изо дня в день никто не отвечал.

- При последнем посещении врачам ответили, что эта семья здесь больше не живет, - поделилась Мария Савинова. - По словам участкового педиатра, это был голос бабушки ребенка. В квартиру никто никого в итоге не впустил.

Бить тревогу медики не могли согласно законам. Ведь чтобы проверить, все ли в порядке с ребенком, специалисты должны были лично увидеть опасность или хотя бы получить сигнал о непростой ситуации в семье. Однако никто из окружающих ни ко врачам, ни в органы не обращался. Соседи и знакомые семьи просто молчали.

ДОСЛОВНО

Губернатор Кировской области Игорь Васильев на встрече с журналистами также выразил свое мнение по поводу этой трагедии. Игорь Владимирович подчеркнул, что расследование этого дела должно пройти «полностью в рамках правового поля, но без излишнего давления на медиков».

- Произошла страшная трагедия, девочка погибла по вине собственной мамы, - поделился глава региона. - А что касается бабушки... Если родственники действительно скорбят, то какое им дело до федеральных телеканалов?

Игорь Васильев призвал кировчан быть милосердными и неравнодушными к своим соседям и окружению.

- Это ведь не единичный случай! - рассказал Игорь Владимирович. - В Зуевке была похожая ситуация, едва не закончившаяся трагедией, но никто из соседей, знакомых семьи ничего не сделал. Наша задача - сохранение жизни каждого человека. Возможно, все эти ЧП станут «катализатором» и позволят по-другому посмотреть на многие вещи.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Несколько дней назад была задержана заведующая поликлиникой, в которой должна была наблюдаться погибшая трехлетняя девочка. Уголовное дело завели по ст. 293 УК РФ «Халатность» - якобы, «при попустительстве заведующей» сложилась ситуация, опасная для здоровья ребенка. Женщину задержали - и вызвали шквал критики среди кировчан.

Вскоре на стол главврача больницы легли заявления на увольнение от сотни педиатров: врачи таким образом выразили поддержку задержанной заведующей и протест против этого уголовного дела. К ним были готовы присоединиться коллеги из других учреждений.

К счастью, все обошлось: медики вышли на свои места, поликлиники работают в штатном режиме, а в ЦА СК России решили, что оснований для привлечения заведующей к уголовной ответственности нет. Женщину отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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