Следователи: заведующую поликлиникой в Кирове не станут привлекать к ответственности

СЕГОДНЯ 18:50 2019-03-01T18:50:42+03:00

Кировчанку арестовали в среду, но уже вчера отпустили. Фото: СУ СК России по Кировской области

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В кировской квартире погибла трехлетняя девочка. Мама оставила малышку без еды и воды и несколько дней не появлялась в доме. Против 21-летней кировчанки возбудили уголовное дело по п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего с особой жестокостью». Ее уже арестовали и поместили в СИЗО, причем, не в «одиночку».

Позднее была задержана и заведующая поликлиникой, в которой должна была наблюдаться девочка. Следователи установили, что за здоровьем ребенка никто не следил с конца 2016 года. Уголовное дело было возбуждено по ст. 293 УК РФ «Халатность» - якобы, «при попустительстве заведующей» сложилась ситуация, опасная для здоровья ребенка.

- Однако, после изучения законности и обоснованности принятых мер принято решение по отмене меры принуждения в отношении заведующей поликлиникой, - сообщили в центральном аппарате СК России. - Оснований для привлечения заведующей к уголовной ответственности не усмотрено.

Напомним, кировчанку освободили еще вчера. Однако сто кировских педиатров успели выразить свой протест против этого уголовного дела: они разом написали заявления на увольнение. К счастью, сейчас кировские больницы работают в штатном режиме, все специалисты вышли на свои рабочие места.

ИСТОЧНИК KP.RU