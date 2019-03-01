2019-03-01T18:50:42+03:00
Происшествия

Следователи: заведующую поликлиникой в Кирове не станут привлекать к ответственности

Оснований для наказания кировчанки нет
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Кировчанку арестовали в среду, но уже вчера отпустили. Фото: СУ СК России по Кировской областиКировчанку арестовали в среду, но уже вчера отпустили. Фото: СУ СК России по Кировской области
Изменить размер текста:

В кировской квартире погибла трехлетняя девочка. Мама оставила малышку без еды и воды и несколько дней не появлялась в доме. Против 21-летней кировчанки возбудили уголовное дело по п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего с особой жестокостью». Ее уже арестовали и поместили в СИЗО, причем, не в «одиночку».

Позднее была задержана и заведующая поликлиникой, в которой должна была наблюдаться девочка. Следователи установили, что за здоровьем ребенка никто не следил с конца 2016 года. Уголовное дело было возбуждено по ст. 293 УК РФ «Халатность» - якобы, «при попустительстве заведующей» сложилась ситуация, опасная для здоровья ребенка.

- Однако, после изучения законности и обоснованности принятых мер принято решение по отмене меры принуждения в отношении заведующей поликлиникой, - сообщили в центральном аппарате СК России. - Оснований для привлечения заведующей к уголовной ответственности не усмотрено.

Напомним, кировчанку освободили еще вчера. Однако сто кировских педиатров успели выразить свой протест против этого уголовного дела: они разом написали заявления на увольнение. К счастью, сейчас кировские больницы работают в штатном режиме, все специалисты вышли на свои рабочие места.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Игорь Васильев рассказал, кто может стать председателем правительства региона и вице-губернатором
В Нововятске мужчина убил собутыльника в своей квартире, а потом скрылся
Число 4G-устройств на Большом Урале превысило 2 миллиона
Двоих кировчан могут отправить в тюрьму за незаконную ловлю налимов
Кировчане создали группу памяти трехлетней девочки, погибшей от истощения
Кировэнерго напоминает о необходимости соблюдения правил при установке и эксплуатации генераторов
Мать 4-летней девочки из Кирово-Чепецка призналась, что била дочь из-за личной неприязни
Озвучены главные тенденции в мобильном гардеробе бизнеса Сезона «Зима 2018-2019»
«Комсомольская правда» вновь стала самым читаемым сайтом в Кирове
Прокуратура проводит проверку по задержанию завполиклиникой
Лекции курса «Ростелеком. DataTalks» будут бесплатно доступны в интернете
Котельничанин украл три тысячи рублей, предназначенных для благотворительного фонда «Чужих детей не бывает»
Завхоз чепецкого дома-интерната освободил от работ двух осужденных, чтобы сделать на работе ремонт
Житель Котельничского района скрывался в Коми от суда за угрозу убийством
Уехал на природу отдыхать и застрелил лося: в Свече задержали браконьера
В Кирове производитель игрушек открыл горячую линию заказов на всю страну
В Кировской области будут судить серийного вора
В Кирове нашли пропавшего 14-летнего подростка из Кирово-Чепецка
Погода в Кирове: в первые дни весны будет солнечно