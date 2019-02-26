В Зуевке первоклассница упала с пятого этажа: ее мать хотела уйти в загул

Не успели кировчане отойти от вести о трагедии с умершей от голода и жажды трехлетней девочкой, как произошло новое ЧП.

В Зуевском районе семилетнюю Аню (имена героев изменены. - Ред.) госпитализировали после падения с пятого этажа. А виновата в этой трагедии ее родная мать, страстно жаждущая уйти в загул в местное злачное заведение.

Все произошло накануне Дня защитника Отечества. Отец Ани ушел к соседу и запер свою супругу и дочь в квартире. Однако мама Ольга решила, что вечер пятницы провести в компании своей маленькой дочери она не намерена. Поэтому достала постельное белье, которое у нее было, и связала из простыней веревку. Один конец выбросила на улицу.

30-летняя Ольга оказалась ответственной матерью и решила, что семилетнего ребенка оставлять в квартире одного нельзя! Поэтому сама приказала дочери лезть вперед. Но Аня не то от страха, не то от нехватки сил, сорвавшись, полетела вниз. К счастью, первоклашка упала в большой сугроб и отделалась сильными ушибами и испугом.

- Внизу стояли двухсотлитровые железные бочки, - в ужасе рассказывают местные жители. - Малышка упала прямо между ними: «в рубашке» родилась, наверное.

ВЫЗВАЛА СКОРУЮ И УШЛА КУТИТЬ

Увидев, что ее ребенок упал, Ольга самостоятельно спустилась вниз, вызвала ребенку скорую и… убежала гулять! Карету медиков встретили соседи. Все это время они успокаивали ребенка, который рыдал от страха и боли.

В эту ночь Ольгу видели в кафе танцующей, веселящейся, кажется, не вспоминающей о своем чаде. О том, что женщина хоть как-то переживает за свою дочь, говорит ее статус в соцсети: «Лучше меня будет только моя дочь». А на следующий же день после трагедии она написала новый пост: «Все плохо».

Как признается знакомая семьи: раньше Ольга была заботливой мамой, но что-то произошла и она кардинально изменилась. Фото: социальные сети

Однако эти слова, скорее всего, пустой звук! Ведь мать за выходные ни разу не пришла в больницу, куда напуганная девочка была доставлена с многочисленными ушибами. Проведать Анюту приходили только соседи, которым ребенок жаловался на боли в животе.

К счастью, ребенка выписали через пару дней, уже в понедельник девочка пошла в школу.

А пока Аня самостоятельно справлялась со стрессом от падения с пятнадцатиметровой высоты, ее мать танцевала, веселилась и выпивала в компании юнцов. Местные жители заметили горе-мать в алкомаркете, в который она пришла вместе с 18-летним молодым человеком.

«ОНА ВЕЗДЕ ТАСКАЛА С СОБОЙ РЕБЕНКА»

В социальных сетях эта тема обсуждалась все выходные. В комментариях к посту об Ане объявился и ее папа Андрей.

- Просто ей захотелось в «Пятницу» (название клуба. - Ред.), - написал в оправдание отец Ани. - Ольге надо гулять, и ребенка она тащит везде.

Мужчина, как только узнал о произошедшем, сразу же накупил продуктов для ребенка и пришел к дочери навестить ее в больницу. Фото: социальные сети

- Сегодня видела мужа Андрея с огромным пакетом продуктов для дочери, шел в больницу, - написали в комментариях. - А она только за алкоголем заходила (но не нашла, что нужно). Почувствуйте разницу...

Как в сообщениях написала знакомая семьи, папа дочку и пальцем не трогал, Аня никогда на него не жаловалась и очень любила. Кроме того, девочка всегда ходила чистой, ухоженной и в нормальной одежде, может, немного не новой, но опрятной.

- Ольгу муж выгонял, бывало такое, - пишет знакомая семьи. - Но в последнее время она сама уходить начала, он ее не трогал и не выгонял. Она вообще раньше была заботливой и ответственной мамой. Помню, как при мне она дочери говорила, что никогда не будет пить. Что с ней произошло сейчас, почему она так стала себя вести, не знаю.

Через несколько дней после трагедии в комментариях написала и сама Ольга.

- Я ее не скидывала, - неразборчиво пишет женщина. - Мне так плохо: я все реву. Меня просто муж избил, мы хотели идти в гости. Вы правды не знаете - не надо врать. Ни в какую «Пятницу» я не собиралась.

- Оно и видно, Оля, как ты ревешь, - ответили ей. - Кафе ты не пропустила, сходила все-таки, по магазинам шляешься с парнями. Андрей тебя избил уже после того, как Аня у тебя упала с пятого этажа. Вопрос: какого черта ты ее начала спускать с балкона и почему не пришла в больницу к дочери, если так сильно переживаешь за нее?

- Я была, - написала в ответ Ольга. - Меня не пустили.

ОФИЦИАЛЬНО

- Для газеты органы дают очень скупую информацию, - пояснил заместитель редактора местной газеты «Нива». - По информации полиции, 22 февраля в отделение скорой помощи в Зуевке поступила девочка 2011 года рождения с острой реакцией на стресс в результате падения с пятого этажа многоквартирного дома. Данное происшествие зарегистрировано в книге учета сообщений о происшествиях МО МВД России «Зуевский».

В УМВД России по Кировской области подробностей, обстоятельств ЧП не знают.

- Ранее семья не состояла на учете в органах по делам несовершеннолетних, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ведомства. - Сейчас по данному факту сотрудники полиции проводят проверку.

КСТАТИ

Уполномоченный по правам ребенка Кировской области Владимир Шабардин предложил создать базу детей, которым может угрожать опасность. Омбудсмен отметил, что в регионе сейчас нет единой базы данных, которая объединяла бы сведения, поступающие от различных контролирующих органов.