Главные новости в Кирове с 13 по 19 декабря: завершение проверки из-за сгоревшего автобуса, нападение пьяного водителя на инспектора, вспышка ОРВИ и начало производства «Ковивака»

Главные новости Кировской области за ушедшую неделю в одной фотографии. Коллаж: Виктор Карпов

Доброе утро, Киров! На календаре 20 декабря, за окном пасмурно, снег, -8 градусов. Прогноз погоды на неделю вы можете почитать здесь. График отключения электричества на сегодня - по этой ссылке. Наступила новая рабочая неделя, а мы традиционно предлагаем вспомнить главные события ушедшей.

ЗАВЕРШЕНА ПРОВЕРКА ИЗ-ЗА ПОЖАРА В АВТОБУСЕ

Прокуратура завершила проверку из-за пожара в автобусе, вспыхнувшего в центре Кирова. Напомним, транспорт с пассажирами загорелся утром 29 ноября. Огонь оперативно потушили, никто не пострадал благодаря слаженным действиям водителя и кондуктора. После этого предприятие, которому принадлежал автобус, а именно «Трансавто К», перетряхнули до основания. Выяснилось, что в работе фирмы допускались грубейшие нарушения - в том числе в части осмотра техники, как ни уверял руководитель компании, что он производится регулярно и вообще.

Директору внесли представление, все полученные материалы прокуратура передала в межрегиональное управление Госавтодорнадзора, чтобы виновных привлекли к административной ответственности. Ну а доследственная проверка еще продолжается.

ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ НАПАЛ НА ИНСПЕКТОРА

Киров снова (увы) оскандалился на всю страну. На сей раз дурную славу обеспечил нам некий водитель, решивший в нетрезвом виде погонять по городу. Ну как погонять - ехал он еле-еле. Его засекли активисты «Ночного Патруля», вскоре подъехали автоинспекторы, кое-как вытащили водителя из машины, упаковали и увезли в отделение. Все бы ничего, однако мужчина оказал сопротивление при задержании, схватив за руку одного из инспекторов, что трактуется как применение насилия в отношении представителя власти. И именно этот момент попал на видео, которое снимал один из местных журналистов. А оно, в свою очередь, попалось на глаза аж федеральному Следкому.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил нашему, кировскому, управлению возбудить уголовное дело. Поручение исполнили, и кировчанину теперь грозит от немаленького штрафа до самого настоящего тюремного срока.

ДЕТИ ВСЕ ЧАЩЕ ЗАБОЛЕВАЮТ ОРВИ

В нашем регионе зафиксировали большую заболеваемость ОРВИ и гриппом среди детей. Рост наблюдается во всех возрастных группах, но чаще всего страдают ребята среднего и младшего школьного возраста. При этом на больничном находятся порядка 15% педиатров. Нагрузка на врачей резко возросла: за день на дом приходится выезжать более тысячи раз. И это все не считая ситуации с COVID-19.

Врачи убедительно просят родителей не отправлять своих детей с признаками заболевания гриппом или ОРВИ в школы и детские сады. Кроме того, кировчан очень просят соблюдать правила санитарной безопасности и ответственно относиться к здоровью - как своему, так и чужому.

ЛЕДОВЫЕ КАТКИ И ЕЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ

И о хорошем: город готовится к Новому году! Так, в Кирове определились с датами и местами работы елочных базаров. С 20 по 31 декабря купить хвойную красавицу можно будет в восьми местах по всему городу, список можно посмотреть тут. Кировчанам также напоминают, что незаконная рубка елей запрещена, и за это можно и придется заплатить штраф. Отметим также, что в лесах усилили охрану: лесничие и полиция регулярно проводят рейды.

Кроме того, в Кирове обустроили катки и лыжные трассы. Традиционно можно будет покататься на коньках в Кочуровском, нововятском (ЛПК) и Гагаринском парках. В последнем, кстати, ледовая площадка уже заработала и будет функционировать круглосуточно. Мест для катания, как платных, так и бесплатных, на коньках и лыжах будет предостаточно. Подробный список читайте здесь.

НАЧАТО ПРОИЗВОДСТВО «КОВИВАКА»

В Кировской области тем временем начали производство вакцины «Ковивак», и заниматься им будет предприятие «Нанолек». Ранее этот препарат создавался лишь в подмосковном центре Чумакова, а наша компания подключилась к проекту весной 2021 года. До его конца планируется уже выпустить 250 тысяч доз. Само предприятие рассчитывает в среднем на миллион ампул в месяц.

Напомним также, что Кировская область - одна из лидирующих в рейтинге субъектов РФ по темпам вакцинации. В регионе действуют 124 прививочных пункта, 44 из них - мобильные. Вакцинацию от коронавируса можно также пройти в поликлиниках, в том числе круглосуточно - в трех больницах города.