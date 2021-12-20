Прогноз погоды в Кирове с 20 по 24 декабря: морозы до -30 градусов

Именно до таких значений похолодает на неделе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кирове снова ожидается похолодание! К середине недели - так и вовсе очень даже сильное. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды с 20 по 24 декабря.

В понедельник, 20 декабря, температура воздуха будет колебаться на отметках от -8 до -10 градусов. Весь день будет идти снег, местами весьма обильный. Ветер - до 10 м/с. Атмосферное давление - пониженное: до 729 мм ртутного столба.

Во вторник, 21 декабря, начнет холодать. Температура воздуха в течение дня будет падать с -11 до -16 градусов. С утра и до вечера ожидается небольшой снег. Порывы ветра составят до 5 м/с. Атмосферное давление начнет подниматься и практически достигнет нормы к ночи.

В среду, 22 декабря, похолодает еще сильнее. Уже утром термометры покажут отметку в -23 градуса, и дальше будет только хуже: к ночи она достигнет -28 градусов. К счастью, ветра почти не будет - порывы до 4 м/с. Синоптики обещают отсутствие осадков. Атмосферное давление - 738-739 мм ртутного столба.

В четверг, 23 декабря, теплее -29 градусов не будет. День вновь будет пасмурным и без осадков. Сильного ветра не ожидается: порывы составят до 5 м/с. Атмосферное давление пойдет на повышение: до 743 мм ртутного столба.

В пятницу, 24 декабря, ничего не изменится. Температура воздуха будет колебаться от -27 до -30 градусов. Порывы ветра - до 5 м/с. Осадков практически не ожидается, за исключением небольшого снегопада в 15 часов. Атмосферное давление в течение дня поднимется до 750 мм ртутного столба.