Ледяные катки и лыжные трассы 2021-2022 в Кирове: адреса и время работы

На Театральной площади тоже можно покататься на коньках. Фото: Анна МАМАЕВА

«Комсомолка» узнала, где в Кирове открылись ледовые площадки и появились лыжные трассы. О них рассказали в управлении по делам молодежи, физической культуре и спорту.

Традиционные массовые катания организуют спортивные школы «Союз» и «Юность». В последней каток доступен в субботу и воскресенье с 19:00 до 21:00. Ледовые площадки устроят и на стадионах «Динамо», «Локомотив», «Россия» в Нововятском районе. Массовые катания на этих площадках платные.

А на стадионе «Динамо» массовые катания проводят в пятницу, с 18 до 21 часа; в субботу с 16 до 21 часа; в воскресенье с 12 до 15 часов и с 16 до 21 часа. Фото: скриншот admkirov.ru

Покататься на коньках кировчане смогут и в парках:

- Кочуровский парк (ул. Маршала Конева, 10) ;

- Парк им. Ю. А. Гагарина (ул. Ленина, 102б);

- Парк ЛПК (Нововятский р-н, ул. Парковая, 1а);

Катки во дворах зальют управляющие компании.

В во всех парках города устроены и лыжные трассы. Кроме того, прокатиться на лыжах можно в Дендропарке, а также в микрорайонах Зиновы, Лянгасово, Радужный, в Шибановском лесу и в поселках Костино и Садаковский.

Обслуживаемые трассы находятся у СК «Трамплин» по ул. Подгорной, 15 и в микрорайоне Радужный на ул. Новой. Содержать их будут спортивные школы №3 и №8. Лыжню в остальных местах проложат спортсмены-любители.

Напомним, что СШ «Союз» оказывает помощь в заливке льда на различных городских площадках, в том числе и у городских школ.