В Кировской области резко выросла заболеваемость детей ОРВИ

Из-за роста заболеваемости ОРВИ на медработников первичного звена здравоохранения легла колоссальная нагрузка Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным Роспотребнадзора в Кировской области сохраняется неблагополучная ситуация по новой коронавирусной инфекции. Заболеваемость COVID-19 регистрируется во всех муниципальных образованиях. Кроме того, резко возросло количество пациентов с ОРВИ и гриппом. Об этом сообщили в региональном правительстве.

- Рост заболеваемости респираторными инфекциями наблюдается во всех возрастных группах детей, но больше всего - у детей младшего и среднего школьного возраста. В настоящее время нагрузка на врачей первичного звена, особенно участковых педиатров, колоссальная. Такого числа заболевших не было последние пять лет, - отметил министр здравоохранения области Андрей Черняев.

По словам главного врача Детского диагностического центра Марии Савиновой, на больничном находятся порядка 15% педиатров. Ежедневно приходится обслуживать более тысячи вызовов на дом. Медработники призывают не отравлять детей с признаками ОРВИ в школу и детский сад.

Первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов подчеркнул, что в текущих условиях важно поддержать медицинских работников, на плечи которых наряду с новой коронавирусной инфекцией легла борьба с гриппом и ОРВИ.

– Несмотря на чрезмерную нагрузку, система здравоохранения области справляется с поставленными задачами. Медицинские организации работают с раннего утра и до позднего вечера. Впереди подготовка к Новому году и длительные каникулы. Мы убедительно просим граждан максимально соблюдать правила санитарной безопасности, ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих, – подчеркнул первый зампред.