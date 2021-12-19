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Общество19 декабря 2021 7:36

В Кирове 20 декабря пройдут плановые отключения электричества

Без ресурса останутся жители десятков домов
Анастасия Калашникова
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Время отключений будет варьироваться от двух до нескольких часов.

Время отключений будет варьироваться от двух до нескольких часов.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новая рабочая неделя для кировчан начнется с отключений электроэнергии. 20 декабря без ресурса останутся сотни жителей по всему городу. Об этом сообщает АО «Горэлектросеть».

Отключения пройдут из-за необходимости проведения ремонта - капитального, планового, текущего и аварийного. А также эксплуатационных работ и подключения нового потребителя. Время отключений зависит от типа деятельности на участке и будет варьироваться от двух до восьми часов. Советуем кировчанам заранее зарядить все необходимые гаджеты.

АО «Горэлектросеть» приносит горожанам извинения за доставленные неудобства и напоминает, что эти работы необходимы для повышения качества энергоснабжения и предупреждения в будущем аварийных отключений.

График отключения электричества в Кирове 20 декабря 2021 года вы можете посмотреть по этой ссылке.