В Кирове 20 декабря пройдут плановые отключения электричества

Время отключений будет варьироваться от двух до нескольких часов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новая рабочая неделя для кировчан начнется с отключений электроэнергии. 20 декабря без ресурса останутся сотни жителей по всему городу. Об этом сообщает АО «Горэлектросеть».

Отключения пройдут из-за необходимости проведения ремонта - капитального, планового, текущего и аварийного. А также эксплуатационных работ и подключения нового потребителя. Время отключений зависит от типа деятельности на участке и будет варьироваться от двух до восьми часов. Советуем кировчанам заранее зарядить все необходимые гаджеты.

АО «Горэлектросеть» приносит горожанам извинения за доставленные неудобства и напоминает, что эти работы необходимы для повышения качества энергоснабжения и предупреждения в будущем аварийных отключений.

График отключения электричества в Кирове 20 декабря 2021 года вы можете посмотреть по этой ссылке.