Елочные базары 2021-2022 в Кирове: адреса, когда откроются

Приобрести натуральные ели горожане смогут с с 20 по 31 декабря.

В Кирове определили адреса 10 елочных базаров в 2021 году. Приобрести натуральные ели горожане смогут с с 20 по 31 декабря. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Приобрести главный символ Нового года можно будет:

- на ул. Московской, у дома № 149;

- на Октябрьском проспекте в районе домов № 38 и № 31;

- в сквере у ОАО ВМП «Авитек» (ул. Лепсе, дом № 3);

- на ул. Кольцова у дома № 15;

- у Вятской филармонии (ул. Ленина, 102б);

- у входа в парк им С.М. Кирова (на пересечении улиц Горького и Калинина);

- в сквере «Дружба» (на пересечении улиц Пугачева и Щорса);

- на ул. Баумана в районе дома № 5 (мкр. Коминтерновский).

Напомним, что каждый покупатель может потребовать документ, который подтверждает, что продавец имеет разрешение на продажу елок.

А для пресечения незаконной рубки хвойных деревьев меры по их охране усилило региональное министерство лесного хозяйства. Государственные лесные инспекторы и лесничии проводят рейды совместно с сотрудниками МВД.

И.о. министра лесного хозяйства Александр Ложкин, подчеркнул, что заготовка елей ведется в строго отведенных местах и не наносит ущерб природе Кировской области.

- Индивидуальные предприниматели и юридические лица, имеющие лесные участки в пользовании для заготовки древесины на основании договоров аренды, имеют право заготавливать ели и деревья других хвойных пород для новогодних праздников, - сообщил Александр Ложкин. - Заготовка производится на участках, подлежащих расчистке, где не требуется сохранение подроста и насаждений.

Специалисты ведомства также напомнили, что за незаконную вырубку хвойных деревьев предусмотрена административная и уголовная ответственность. Так, обычному гражданину придется заплатить штраф от 3 до 4 тысяч рублей, должностным лицам - от 20 до 40 тысяч, а юрлицам - от 200 до 300 тысяч рублей. Если при этом использовалась какая-то техника, штрафы для физических лиц уже составит от 4 до 5 тысяч рублей плюс конфискация незаконно срубленных деревьев и орудия совершения правонарушения. За вырубку нескольких елей уже предусмотрена уголовная ответственность. Кроме того, виновник должен будет возместить ущерб, причиненный лесу. Каждое срубленное дерево может быть оценено более чем в четыре тысячи рублей.

ВАЖНО

О незаконной рубке, заготовке и продаже и елей можно сообщить в региональную диспетчерскую службу «Лесоохрана» по телефонам: (8332) 64-34-28, 8-800-100-94-00 (бесплатный номер), а также через геоинформационный ресурс «ГИС Лес».