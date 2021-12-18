В Кирове начал работать каток в парке имени Гагарина

Рядом с ледовой площадкой есть пункт проката и мини-кафе. Фото: admkirov.ru

В парке имени Гагарина начал работать круглосуточный каток. Об этом сообщили в теруправлении Первомайского района.

На ледовой площадке вечером и ночью организовано освещение, поэтому кататься там можно в любое время суток.

Прокатиться могут все желающие, даже если нет собственных коньков. Здесь открыт пункт проката. Взрослым придется заплатить за час использования коньков 150 рублей, для детей они обойдутся в 100 рублей. Для переобувания есть теплое помещение.

В теруправлении отметили, что подрядчик должен обеспечивать хорошее состояние льда. И пообещали контролировать это ежедневно.

Добавим, что рядом с филармонией также установлена новогодняя елка, есть фотозоны и будут работать аттракционы.

А для жителей мкр Коминтерновский каток на стадионе планируют открыть в понедельник. Оценить его состояние и принять также должны специалисты территориального управления.

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