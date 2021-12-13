Прокуратура завершила проверку, начатую после пожара в автобусе в центре Кирова

Автобус, полный пассажиров, загорелся на ходу. Фото: admkirov.ru

В Кирове прокуратура закончила проверку, начатую после пожара в автобусе №84. По результатам выяснилось, что транспортная компания, «Трансавто К», допускала грубейшие нарушения в работе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, должностное лицо, ответственное за обеспечение транспортной безопасности, не обучали и не аттестовали должным образом. Далее, компания не проводила с органами внутренних дел сверок для принятия мер к водителям, нарушающим ПДД или попадающим в аварии. Нормальный режим труда и отдыха сотрудников тоже под вопросом - руководство никак не отслеживало этот момент.

Что касается самого происшествия, в приложении к акту о нем не было диагностической карты о проведении ТО и сведений о прохождении водителем специального инструктажа. Хотя сразу после пожара директор компании заявил, что все автобусы каждый день осматривает техник, и в тот злополучный день все машины вышли на линию без нареканий.

В итоге руководителю «Трансавто К» внесли представление. Все материалы проверки передали в межрегиональное управление Госавтодорнадзора, чтобы виновных привлекли к административной ответственности. Прокуратура также продолжает контролировать результаты проверки, которую сейчас проводит областной Следком.

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

Напомним, 29 ноября в 09.45 на ходу вспыхнул автобус №84. Загорелся он на остановке напротив горадминистрации. По данным мэрии, пожар начался в моторном отсеке машины. В происшествии никто не пострадал благодаря оперативным действиям экипажа. Водитель и кондуктор эвакуировали всех пассажиров, благодаря чему все остались целы.

Автобус потушили в течение десяти минут, а после начался разбор полетов. Следком тут же начал доследственную проверку, к ним подключились прокуратура и ГИБДД. Горадминистрация запланировала проверки на всех транспортных предприятиях Кирова после установления причины происшествия.

Директор компании поспешил заявить, что прежде с этим автобусом таких инцидентов не было, и их технику регулярно осматривают, за состоянием машин следят... С этим, может, и не было, однако весной в Кирове загорелся еще один автобус, №44, также принадлежащий «Трансавто К». На сей раз прокуратура перетряхнула всю организацию и нашла кучу нарушений в их работе. Ну а доследственная проверка все еще продолжается.