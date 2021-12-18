В Кировской области запустили производство вакцины «КовиВак»

До конца текущего года планируется произвести 250 тыс. доз. Фото: kirovreg.ru

В пятницу, 17 декабря, на кировском предприятии «Нанолек» начали выпускать вакцину от коронавируса «КовиВак». Препарат разработан в центре имени Чумакова. На торжественном мероприятии по запуску этого производства присутствовали губернатор Игорь Васильев, генеральный директор центра Чумакова Айдар Ишмухаметов и президент компании «Нанолек» Владимир Христенко.

- Вакцина является совместным проектом компании «Нанолек» и НИИ имени Чумакова, и этого события мы ждали с начала года, - сказал глава региона.- Линия запущена, кировское предприятие стало индустриальным партнером по производству «КовиВак». Для области и наших жителей это знаковое событие. Производство нужной вакцины и здоровое население - залог благополучия, стабильности и дальнейшего развития региона. И это развитие связано с реализацией «прорывных проектов» области, одним из которых является создание особой экономической зоны, где якорным инвестором будет «Нанолек».

Отметим, что ранее «КовиВак» производили только в подмосковном центре Чумакова. Кировское предприятие подключилось к проекту весной текущего года. На модернизацию потребовалось около 40 миллионов рублей. До конца года планируется произвести 250 тыс. доз. Но компания уверена, что есть возможности выпускать до миллиона доз в месяц. Это позволит даже отправлять препарат на экспорт.

Президент компании «Нанолек» Владимир Христенко подчеркнул, что производство «КовиВака» - социальный проект и предприятие станет системообразующей компанией «города ученых» «Биополиса». И компания готова развиваться и увеличивать производство вакцины, тем более что растет число желающих поставить повторную прививку.

Отметим, что Кировская область уверенно находится в первой десятке рейтинга по темпам вакцинации в стране. В регионе действует 124 прививочных пункта, в том числе 44 мобильных. Последние работают на предприятиях и в организациях, в популярных общественных местах и торговых центрах. Пройти вакцинацию жители региона могут не только в будние, но и выходные дни. А в областном центре открыты три круглосуточных пункта.