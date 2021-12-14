В Кирове пьяный водитель при задержании напал на инспектора ДПС: возбуждено уголовное дело

Машину остановили практически в центре Кирова - на перекрестке улиц Некрасова и Горького. Фото: vk.com/patrolkirov43

В Кирове сотрудники ДПС остановили пьяного водителя. Тот начал сопротивляться и пустил в ход кулаки. Поездка закончилась задержанием и уголовным делом.

Как стало известно, инцидент произошел практически в центре города ночью 9 декабря 2021 года. Машина попалась на глаза активистам «Ночного Патруля».

- Не заметить пируэты водителя черного «Киа Рио» было невозможно. Машина ехала по свежевыпавшему снегу по траектории гремучей змеи, которая криво ползет по пустыне, - ехидно замечают представители организации в своем паблике.

Машину остановили на перекрестке улиц Некрасова и Горького. Кировчанин очень долго отказывался выходить из салона, несмотря на вполне законное требование инспекторов. Естественно, что в таком случае доставать его оттуда пришлось силой. Водитель матерился, ругался и упирался. А потом, поняв, что от него не отстанут, ударил одного из инспекторов. Точнее, схватил за руку, пытаясь освободиться, что также трактуется как нападение на представителя власти. Пьяного мужчину все-таки удалось выгрузить из машины, сковать наручниками и увезти на патрульном автомобиле в отделение.

Мужчину все-таки достали из родной машины, пересадили в патрульную и увезли в отделение. Фото: vk.com/patrolkirov43

И, может, легко бы автолюбитель отделался, но...

Все произошедшее попало на видео, снятое одним из местных журналистов в момент задержания, и тут же разлетелось по СМИ и соцсетям. Дошла запись и до федерального Следкома, где заинтересовались инцидентом. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю кировского СУ СКР возбудить уголовное дело в отношении водителя, а также предоставить доклад об обстоятельствах произошедшего.

В областном Следкоме нам подтвердили информацию, дополнив, что уголовное дело на незадачливого водителя все-таки завели - по статье 318 УК РФ, «Применение насилия в отношении представителя власти». Максимальное наказание, которое грозит пьяному горе-водителю по этой статье - лишение свободы на срок до пяти лет.