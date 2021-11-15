Главные новости в Кирове с 8 по 14 ноября: утечка фтороводорода на «Галополимере», рейды в магазинах и увеличение списка мест, где потребуют QR-код

Главные новости Кировской области за ушедшую неделю в одной фотографии. Коллаж: Виктор Карпов

Доброе утро, Киров! Сегодня 15 ноября, за окном -5 градусов, пасмурно. Прогноз погоды на неделю можно посмотреть по этой ссылке, график отключения электричества на сегодня - здесь. Наступила новая рабочая неделя, а мы предлагаем вспомнить, чем отметилась ушедшая.

УТЕЧКА ФТОРОВОДОРОДА НА ЗАВОДЕ

В Кирово-Чепецке в минувшую пятницу случилось серьезное ЧП - на «Галополимере» произошла утечка фтороводорода. Выброс удалось локализовать в течение часа, полностью устранить аварию - еще через пару часов. К счастью, в результате никто не пострадал, и даже превышений допустимых концентраций веществ в воздухе не зарегистрировали. Прокуратура сейчас проводит проверку по факту произошедшего.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦ КОНКУРСА «ЛЕДИ В ПОГОНАХ»

В тот же день «Комсомольская правда» - Киров» подвела итоги конкурса «Леди в погонах». За его участниц кировчане голосовали в течение полутора месяцев. В пятницу, 12 ноября, состоялось награждение, и три прекрасные победительницы получили заслуженные дипломы, призы и подарки. Как это было - можно прочитать здесь.

УВЕЛИЧЕНИЕ СПИСКА МЕСТ, ГДЕ ПОТРЕБУЮТ QR-КОД

В Кировской области решили расширить список мест, для посещения которых потребуется QR-код. В перечень войдут органы власти и местного самоуправления, а также ряд других организаций. Планируемая дата расширения этого списка - 22 ноября. Сейчас же без кодов кировчанам недоступны салоны красоты, предприятия общепита, организации сферы развлечения и отдыха, фитнес-клубы, бассейны и спортивные организации.

РЕЙДЫ В МАГАЗИНАХ

Между тем в Кирове продолжаются рейды по соблюдению масочного режима. Представители горадминистрации совместно с сотрудниками полиции проверяют магазины и крупные торговые центры. По отчету властей, требования соблюдают около 90% посетителей. Стоит отметить, что за отказ надеть маску в общественном месте кировчанин может заплатить штраф - от 1 до 30 тысяч рублей.

«ВЕРЕСНИКИ» ЗАКРЫЛИСЬ НА РЕМОНТ

Кировский спорткомплекс «Вересники» закрылся на ремонт. Над легкоатлетическим манежем отреставрируют кровлю, которая частично обрушилась в апреле прямо во время детских соревнований. В целях безопасности работу бассейна во время восстановления крыши также приостановили.