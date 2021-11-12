Победительницы конкурса «Леди в погонах»: «Радует, что нас поддерживали столько людей»

Больше всего голосов читатели отдали Юлии Татариновой (в центре), на втором месте - Анна Братухина (справа), третья - Надежда Рысева (слева). Фото: Пресс-служба ГИБДД России по Кировской области

В пятницу, 12 ноября, в редакции газеты «Комсомольская правда» - Киров» прошла торжественная церемония вручения дипломов победительницам конкурса «Леди в погонах».

Сотрудницы МВД, Госавтоинспекции, МЧС, Кировского линейного отдела МВД России на транспорте, УФССП и Росгвардии решили напомнить об их благородной, сложной и часто опасной работе. И представили свои ведомства на нашем конкурсе.

Напомним, что читатели голосовали за прекрасных представительниц силовых структур на нашем сайте с 15 сентября по 31 октября. За участниц конкурса суммарно проголосовали более 65 тысяч раз.

Больше всего лайков получила Юлия Татаринова, инспектор в отделе организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Кировской области. Ее отметили 27253 раза.

- Принимая решение участвовать в конкурсе, была настроена на 1 место, - поделилась с нами Юлия. - Уверена была и в себе, и в коллективе, который меня поддержит. И родные говорили: «Ты обязательно победишь». Я вообще, принимая участие в таких мероприятиях, всегда стремлюсь к победе. И в этот раз у меня не было никаких сомнений.

Старший лейтенант полиции подчеркнула, что ее очень порадовало то количество людей, которые отдали за нее свой голос. Ведь она представляла не себя лично, а Госавтоинспекцию в целом.

- И это предает уверенности, что мы делаем все правильно, все не зря, - говорит Юлия. - И жители нашей области, а также гости из других регионов и даже стран это ценят (девушку поддержали граждане Германии, Израиля, Украины, Казахстана, Белоруси и многих российских регионов - Ред.)

На вопрос, будет ли она и впредь участвовать в подобных конкурсах, Юлия ответила:

- Это будет сложнее, потому что нельзя снижать планку. Но я бы рискнула: кто не рискует, тот не побеждает.

Второе место заняла Анна Братухина, набрав 16155 лайков. Она уже более года служит в Отдельной роте охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УМВД России по г. Кирову.

- Когда дала согласие участвовать в конкурсе, не предполагала, что войду в тройку лидеров, - призналась младший сержант полиции. - Очень радостно, что столько людей помогали, поддерживали меня - коллеги, друзья. Но особенно сильно переживали родственники. Участие в этом конкурсе прибавило уверенности в своих силах. С удовольствием приму участие в подобных мероприятиях и в дальнейшем.

Надежду Рысеву, начальника Слободского межрайонного отделения судебных приставов УФССП по Кировской области, наши читатели отметили 9857 раз.

- За меня голосовали в равной степени родственники, друзья и коллеги, - отмечает старший лейтенант внутренней службы - Все меня поддерживали, отслеживали, на каком месте нахожусь. Я, конечно, волновалась. Ведь ранее участвовала только в конкурсах, проводимых на службе. А это - новая ступень.

Удивлена и очень рада, что такое количество людей меня поддержало. Я не ожидала. Я довольна, что попала в тройку лидеров. В начале конкурса не очень в это верила.

Торжественная церемония награждения участниц конкурса прошла в в редакции газеты «Комсомольская правда». Фото: Пресс-служба ГИБДД России по Кировской области

Редакция газеты «Комсомольская правда» благодарит всех участниц за решительность и смелость представить свои ведомства на сайте федерального издания. Особые слова признательности - пресс-службам силовых структур, оказывавшим всяческое содействие в проведении конкурса.

И огромное спасибо спонсорам за помощь в организации торжественной церемонии награждения: универмагу верхней одежды «Малина» и компании «КРАСОТА profi».