Погода в Кирове с 15 по 19 ноября: снег, ветер, -19 на термометре

Наступившая рабочая неделя будет снежной. Фото: Иван МАКЕЕВ

Рабочая неделька выдастся снежной! И холодной. Местами - даже очень. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на рабочую неделю с 15 по 19 ноября с помощью сервиса Gismeteo.

В понедельник, 15 ноября, температура воздуха составит -5 градусов. К вечеру похолодает до -8. С утра ожидается снег, который прекратится ближе к полудню. Порывы ветра - до 9 м/с.

Во вторник, 16 ноября, кировчан ожидает снегопад с утра до ночи, причем сильный, по заверениям синоптиков. Температура воздуха в течение дня будет повышаться от -7 до -2 градусов. Порывы ветра составят до 14 м/с.

В среду, 17 ноября, очень резко похолодает. Так, с утра температура воздуха от -3 градусов резко упадет до -13. К 18 часам она опустится до -17 градусов, к 21 часу - до -19. Порывы ветра днем достигнут 11 м/с. С утра ожидается мокрый снег, днем и вечером осадков не предвидится.

В четверг, 18 ноября, ночка будет морозной. К 9 утра потеплеет до -9, и в течение дня воздух будет прогреваться еще больше. Так, к 18 часам температура воздуха достигнет всего -3 градусов. День будет пасмурным, без осадков, с вечера ожидается снег. Порывы ветра - до 8 м/с.

В пятницу, 19 ноября, температура воздуха будет колебаться от -3 до -6 градусов, причем теплеть начнет к вечеру. С полудня ожидается снег, который будет идти до самой ночи. Порывы ветра достигнут 11 м/с.