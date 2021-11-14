В Кирове 15 ноября пройдут плановые отключения электричества

Время отключений варьируется от одного до девяти часов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новая рабочая неделя традиционно начнется с плановых отключений электричества. 15 ноября без него останутся сотни кировчан. Об этом сообщает АО «Горэлектросеть».

Отключения пройдут во всех районах города, в том числе его отдаленных частях. Причинами станут плановый, текущий и капитальный ремонт оборудования, а также подключение нового потребителя. От этого будет зависеть и время отключения, которое будет варьироваться от одного до девяти часов. Рекомендуем заранее зарядить все необходимые гаджеты.

АО «Горэлектросеть» приносит извинения за доставленные неудобства.

Посмотреть график отключения электричества на 15 ноября в Кирове вы можете на скриншотах ниже или по этой ссылке.

График отключения электричества в Нововятском районе и заречной части Кирова 15 ноября. Фото: geskirov.ru