В кировском ТЦ «Крым» прошел рейд по соблюдению масочного режима

Противникам масочного режима в общественных местах грозит штраф от 3 до 30 тысяч рублей. Фото: admkirov.ru

В Кирове продолжаются рейды по соблюдению масочного режима в общественных местах. Профилактические мероприятия помогают сдерживать темпы распространения короновирусной инфекции. Об этом сообщили в горадминистрации.

В среду, 10 ноября, представители власти города совместно с полицейскими посетили крупный Торговый центр «Крым». По словам проверяющих, порядка 90% покупателей были в масках. Оставшиеся 10% надели индивидуальные средства защиты по первому требованию.

Отметим, что гражданам, не соблюдающим противоэпидемические мероприятия, грозит штраф от 3 до 30 тысяч рублей. Помимо магазинов, общественного транспорта и ТЦ, проверки проходят также и в общепите. У гостей кафе и ресторанов обязательно должен быть QR-код.