В Кирове начали проверку из-за обрушения крыши спорткомплекса «Вересники»

Сейчас эксплуатация здания приостановлена. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

В Кирове началась проверка по факту ЧП в Вересниках. На месте находится прокурор Ленинского района, сотрудники областного Следственного комитета и спасатели. По предварительным данным, никто не пострадал. Однако это не спасет ответственных должностных лиц от наказания.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

4 апреля в спорткомплексе «Вересники» частично обрушился потолок. Что самое жуткое - это произошло прямо во время соревнований юных атлетов. Дети как раз бежали дистанцию, когда произошло ЧП.

Первая информация вместе с видео появилась в паблике «Злой Кировчанин». На кадрах четко видно, что потолок провалился на беговую дорожку секундой позже, как дети миновали это место.

Под постом моментально начали появляться возмущенные комментарии:

- А что могло бы быть, если бы немного в другом месте упала... Например, над болельщиками.

- Построить - построили, торжественно открыли, а за крышей кто следить должен? Ещё паводок пережить. Ему год-то хоть есть?

- Года 1,5 назад, уже отвалился болт. Манеж закрывали, что-то проверяли, но ведь открыли. Это кошмар!!! Просто нет слов! Когда у нас уже перестанут воровать? Манеж строили для детей, заниматься, проводить всероссийские соревнования, и так накосячить!!!

И негодующих кировчан абсолютно можно понять - ситуация беспрецедентная.

Потолок обрушился прямо во время соревнований, когда по дорожке бежали спортсмены. Фото: vk.com/zlo43

РАССКАЗ СВИДЕТЕЛЯ

«Комсомолке» после ЧП позвонила одна из кировчанок, пожелавшая остаться неизвестной. Ее сын, который также приехал на второй день соревнований, стал свидетелем произошедшего. По его словам, потолок провалился буквально через пару секунд после того, как ребята пробежали опасное место: железные конструкции и камни обрушились на дорожку за мальчиками. После этого, разумеется, кировчане начали быстро покидать здание спорткомплекса.

- Мы тоже не стали одевать своих ребят - как были, в сменной обуви, без верхней одежды, ушли в машину. Супруг ушел искать сына. Тренер потом позвонил нам, уточнил, все ли у всех в порядке, - добавила женщина.

ОФИЦИАЛЬНО

Губернатор Кировской области Игорь Васильев прокомментировал инцидент:

- Дано поручение всем ответственным органам провести детальную проверку произошедшего. Учитывая снежную зиму и частые перепады температур, этой весной также поручено провести проверку кровель всех спортивных объектов региона. Детали произошедшего позже обсудим с собственником здания ООО «Газпром Инвестгазификация», у которого правительство арендует здание манежа, для принятия мер незамедлительного реагирования.

Следственный комитет Кировской области сейчас проводит проверку. Свою ревизию ведет и областная прокуратура, в ходе которой дадут оценку действиям или бездействию должностных лиц, на которых лежит ответственность за безопасность находящихся в комплексе детей. По информации регионального ГУ МЧС, сейчас эксплуатация здания приостановлена.