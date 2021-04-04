Обрушение крыши в «Вересниках»: кировчанка, чей сын был на соревнованиях, рассказала о случившемся

По факту инцидента начали проводить проверку. Фото: прокуратура Кировской области

После жуткого ЧП в спорткомплексе «Вересники» в редакцию «Комсомолки» позвонила одна из читательниц. Ее семья тоже приехала на второй день соревнований - сын должен был участвовать в них. Он и стал свидетелем произошедшего.

- Наш старший сын ушел в тренировочную зону, а мы с детьми младшими разделись и поднялись на зрительские трибуны, - рассказывает кировчанка, пожелавшая остаться анонимной. - В тот момент мальчики 10-11 лет бежали дистанцию 400 метров. Они вышли на финальный круг, пробежали это место и буквально через несколько секунд упала часть потолка.

К счастью, детей не успело задеть. По словам кировчанки, обрушилось перекрытие - на дорожке лежали железные конструкции и камни. Ребенок все это видел из тренировочной зоны, что находится за ограждением беговой дорожки.

- Дети тут же начали выходить из здания, как были, в тренировочной одежде, - рассказывает женщина. - Мы тоже не стали одевать своих ребят - как были, в сменной обуви, без верхней одежды, ушли в машину. Супруг ушел искать сына. Тренер потом позвонил нам, уточнил, все ли у всех в порядке.

Между тем ситуацией заинтересовалась областная прокуратура. По сообщению ведомства, крыша обрушилась из-за скопившегося на ней мокрого снега и влаги. Дети не пострадали. По факту инцидента проводится проверка, в ходе которой дадут оценку действию или бездействию должностных лиц, ответственных за безопасность находящихся в комплексе кировчан.