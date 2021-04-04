В спорткомплексе «Вересники» провалилась крыша во время детских соревнований

Все произошло прямо во время соревнований юных атлетов. Фото: vk.com/zlo43

В кировском спорткомплексе произошло жуткое ЧП: в манеже провалился потолок. Самое страшное в том, что это случилось во время детских соревнований. Первая информация об этом появилась в паблике «Злой Кировчанин».

- Манеж новый! Я очень зла! Могли погибнуть дети-спортсмены! - пишет разъяренная кировчанка, пожелавшая остаться анонимной. И с ней нельзя поспорить: на приложенных кадрах четко видно, как потолок рушится прямо над бегущими по дорожке детьми! Кусок потолка упал рядом, чудом не задев никого из ребят. Юные спортсмены успели увернуться - и даже продолжили забег, будто ничего не случилось. Кто-то из зрителей даже не понял, что произошло.

В комментариях немедленно вспыхнул праведный гнев:

- Вот это попадос. Неделя не прошла. Стабильность отклеилась, осуществлен прорыв.

- А что могло бы быть, если бы немного в другом месте упала... Например, над болельщиками.

- Построить - построили, торжественно открыли, а за крышей кто следить должен? Ещё паводок пережить. Ему год-то хоть есть?

- Человеческий фактор. По любому из-за какого-нибудь ответственного [плохого человека], который либо был исполнителем работ, либо принимал, либо обслуживал. А виновным будет кровельщик или мастер.

Одна из кировчанок вспомнила, что тревожные звоночки о состоянии спорткомплекса уже поступали:

- Года 1,5 назад, уже отвалился болт. Манеж закрывали, что-то проверяли, но ведь открыли. Это кошмар!!! Просто нет слов! Когда у нас уже перестанут воровать? Манеж строили для детей, заниматься, проводить всероссийские соревнования, и так накосячить!!! Ведь 100% где-то сэкономили. Там сейчас бассейн, как туда детей отпускать? Где всем спортсменам заниматься?

ОФИЦИАЛЬНО

«Комсомолка» позвонила в пресс-службу правительства Кировской области за разъяснениями ситуации. Комментировать что-либо нам отказались, сославшись на отсутствие официальных сведений.