В Кирово-Чепецке на местном предприятии произошла утечка фтороводорода: пострадавших нет

На месте аварии работают сотрудники МЧС и РСЧС. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Кировской области

В Кирово-Чепецке на местном предприятии «Галополимер» произошел выброс фтороводорода. Сразу стоит отметить, что в происшествии не оказалось пострадавших. Так сообщает городская администрация.

ЧП произошло 12 ноября около 11.50 в цехе №144. На промплощадке работают сотрудники МЧС и территориальной подсистемы РСЧС Кировской области. В течение часа выброс удалось локализовать. Спасатели провели осаждение облака паров, и оно не вышло за пределы предприятия.

Из расположенной поблизости школы собирались эвакуировать персонал и учеников. Однако, как сообщили нам в пресс-службе областного ГУ МЧС, эти действия отменили после взятия проб воздуха. По информации ведомства, превышений допустимых концентраций веществ не зафиксировано. А благодаря действиям спасателей удалось минимизировать последствия аварии.

Мэрия дополняет: опасности для населения нет. Чепчан просят соблюдать спокойствие.

Областная прокуратура тем временем проводит проверку по факту ЧП. Сейчас устанавливаются причины аварии. Результаты проверок и исследований находятся на контроле ведомства.

UPD: в 15.20 аварийную ситуацию объявили устраненной. Для работ на промплощадке привлекли 97 человек и 26 единиц техники. Сведений о пострадавших нет. Чепецкая ЦРБ готова принять прикрепленных к ней пациентов в случае жалоб на ухудшение состояния. В мэрии Кирово-Чепецка идет заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

СПРАВКА «КП»

Фтороводород - бесцветный газ с резким неприятным запахом. Очень ядовит, дымит на воздухе, сильно разъедает стенки дыхательных путей. Обладает слабыми наркотическими свойствами, высокоопасен в обращении. Применяется для получения минералов и фтороорганических веществ.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Год назад на «Галополимере» произошло другое ЧП, обернувшееся трагедией. Семеро сотрудников предприятия отравились фтором во время работ в цеху. В итоге четверо из них погибли, еще двоим был причинен тяжкий вред здоровью. Обвинение в произошедшем предъявили начальнику производства и мастеру смены. Именно они нарушили требования промбезопасности, что и повлекло за собой гибель рабочих.

Другой случай, связанный с выбросами веществ на предприятиях, произошел в Кирове минувшей весной. На городском хладокомбинате произошла утечка аммиака из разгерметизировавшейся емкости. В течение нескольких часов последствия аварии ликвидировали без опасности для населения, причем для этого потребовались 146 человек и 29 единиц техники.