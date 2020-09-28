На кирово-чепецком предприятии отравились семеро рабочих

Сейчас этим делом занимается областной Следственный комитет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирово-Чепецке семь человек отравились фтором на предприятии. Информацию об этом сообщил региональный Следком.

Так, с 23 по 27 сентября 2020 года в местную больницу обратились семеро человек, рабочих кирово-чепецкого предприятия, с жалобами на ухудшение самочувствия. Врачи выяснили, что причиной этому стало отравление соединениями фтора. Сейчас устанавливается степень тяжести вреда здоровью рабочих, медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Следователи выехали на место происшествия, где осмотрели помещения завода и опросили сотрудников. Организована проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также выясняются обстоятельства, при которых рабочие могли отравиться. По результатам будет принято процессуальное решение.

Подключилась к инциденту и областная прокуратура. По данным пресс-службы ведомства, с Роспотребнадзором и Ростехнадзором согласована внеплановая проверка предприятия.