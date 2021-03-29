Расследование уголовного дела об отравлении семерых рабочих на чепецком предприятии завершено

Виновными в произошедшем признали начальника производства и мастера смены. Фото: vk.com/suskko

В Кирово-Чепецке осудят двух работников местного предприятия. По их вине семеро рабочих отравились фтором; четверо из них погибли. Информацию сообщает областной Следком.

Ведомство обвинило в произошедшей трагедии начальника производства и мастера смены. Первая выдала наряд-допуск на проведение ремонта в цеху, а также подписала разрешение на выполнение огневых работ. Второй этот самый допуск подписал и разрешил персоналу приступить к заданию. Никто не обратил внимание на превышение предельно допустимой концентрации соединений фтора в воздухе рабочей зоны. Звуковую и световую сигнализацию, сообщавшую об этом, обвиняемые также проигнорировали.

Мастеру смены и начальнику производства предъявили обвинение в нарушении требований промбезопасности, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью двух человек и смерть более двух лиц. Для мастера смены избрали домашний арест в качестве меры пресечения. Сейчас расследование уголовного дела завершено, прокуратура вынесла обвинительный приговор. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, трагедия произошла 23 сентября. Семеро рабочих чепецкого предприятия отравились соединениями фтора, и с 23 по 27 сентября обратились в чепецкую больницу с жалобами на ухудшение самочувствия. После выяснения причины пострадавших срочно госпитализировали. К сожалению, четверо из них скончались. Еще двоим был причинен тяжкий вред здоровью. Семьи погибших получили денежную компенсацию от предприятия.