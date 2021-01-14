По сообщению портала Чепецк.РУ, переговоры с семьями велись индивидуально, размеры сумм не уточняются. Однако на руки родственники умерших получили меньше, поскольку из компенсации организация вычла затраты на перевозку и погребение.Напомним, в сентябре 2020 года семеро рабочих кирово-чепецкого предприятия обратились в местную больницу с жалобами на плохое самочувствие. Врачи обнаружили, что его причиной стало отравление соединениями фтора. Несмотря на все усилия медиков, четверо из семи пострадавших скончались в больницах. Двое выживших рабочих сейчас проходят курс реабилитации в московском центре, еще один находится на лечении в столице с высокой степенью поражения легких.Как известно, расследование уголовного дела продолжается. На данный момент виновником произошедшего считают мастера смены, который отправил рабочих в загазованный цех.