В Кирово-Чепецке скончался еще один рабочий, отравившийся фтором на местном предприятии

Расследование уголовного дела продолжается. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кирово-Чепецке скончался второй рабочий, отравившийся на местном предприятии. Информацию передает группа «Чепецк.РУ».

По данным паблика, причиной смерти стал некроз, развившийся на фоне отека легких - как и у первого мужчины. Такие же симптомы наблюдаются у еще трех пострадавших. Кировский Следком продолжает расследование уголовного дела. Также группа сообщает, что мастер смены, допустивший работу в загазованном помещении без средств индивидуальной защиты, взят под стражу.

Напомним, в конце сентября в больницу обратились семеро мужчин, работавших на чепецком предприятии, с жалобами на ухудшение здоровья. Врачи выяснили: его причиной стало отравление соединениями фтора. Как оказалось позднее, рабочих отправили на ремонт в одно из помещений предприятия в условиях загазованности. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов». Неделю назад один из отравившихся на предприятии рабочих скончался.