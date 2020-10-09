Один из рабочих, отравившихся на кирово-чепецком предприятии, скончался

Уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов» продолжают расследовать. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирово-Чепецке скончался один из рабочих, отравившихся на местном предприятии. Информация появилась в группе «Чепецк.РУ» в соцсети ВКонтакте.

Напомним, недавно мы писали о семерых местных жителях, обратившихся в чепецкую больницу с жалобами на плохое самочувствие. Врачи определили у мужчин отравление соединениями фтора. По результатам проверки выяснилось, что рабочих отправили во время ремонта в одном из помещений предприятия в условиях загазованности. Все семь человек получили отравление фтором, что классифицируется следователями как причинение тяжкого вреда здоровью. По информации местного паблика, причиной смерти 40-летнего рабочего стал некроз, развившийся вследствие отека легких.

- Аналогичная симптоматика сохраняется еще у четверых пострадавших. Сотрудник, перевезенный на неделе в столичную клинику, пострадал в меньшей степени. Существует вероятность отправки в Москву второго пострадавшего с минимальными последствиями для здоровья, - пишет автор поста.

На данный момент все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов» продолжают расследовать. Виновным в нарушении техники безопасности грозило до трех лет тюрьмы. В случае, если будет установлено, что смерть чепчанина действительно наступила вследствие отравления на производстве, срок наверняка увеличится. Официальных комментариев о смерти рабочего пока не последовало.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте