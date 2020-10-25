Скончался четвертый рабочий, пострадавший на чепецком предприятии

Состояние мужчины резко ухудшилось, и он, несмотря на все усилия врачей, скоропостижно скончался. Фото: Иван МАКЕЕВ

Еще один рабочий, отравившийся фтором на кирово-чепецком предприятии, скончался. Информацию сообщает новостной портал «Чепецк.РУ» со ссылкой на пресс-службу завода. Таким образом, из семи пострадавших погибли уже четверо человек.

Смерть рабочего также оказалась скоропостижной: состояние мужчины стремительно ухудшилось, и врачи, несмотря на все усилия, не смогли спасти его. Известно, что пострадавшего перевезли в одну из нижегородских больниц, а состояние отправленных туда пациентов оценивалось как более тяжелое, чем госпитализированных в московские учреждения.

Следователи не называют вещество, которое вызвало поражение органов дыхания у сотрудников предприятия. Причиной по-прежнему считается отравление фторсодержащими газами.

Напомним, в конце сентября семеро сотрудников кирово-чепецкого предприятия обратились в больницу с жалобами на ухудшение самочувствия. Врачи постановили, что его причиной стало отравление соединениями фтора. Как выяснилось после - их отправили ремонтировать одно из помещений завода в условиях загазованности.

Мужчин госпитализировали в больницы Москвы и Нижнего Новгорода. Однако, к сожалению, четверо из них скончались. Мастеру смены предъявили обвинение в нарушении требований промбезопасности. Сейчас он находится под стражей на время расследования уголовного дела.