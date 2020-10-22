Умер третий рабочий, отравившийся фтором на чепецком предприятии

Состояние рабочего вызывало наименьшие опасения у врачей, однако он вскоре скончался. Фото: Александр ГЛУЗ

В Кирово-Чепецке скончался третий рабочий, отравившийся на местном предприятии. Информацию сообщает новостной портал «Чепецк.РУ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Так, две недели назад мужчину направили в московскую больницу, причем его состояние вызывало у специалистов меньше всего опасений. Однако вскоре он скончался. Директор Кирово-Чепецкого филиала предприятия выразил соболезнования по поводу гибели рабочего и пообещал оказать финансовую помощь его семье. Как сообщает новостной портал, такие меры будут приняты по отношению ко всем пострадавшим, в том числе расходы на лечение, реабилитацию и все связанные расходы. К слову, выжившие четверо рабочих находятся в стабильном состоянии, по оценкам медиков.

Напомним, в конце сентября семеро рабочих одного из чепецких предприятий обратились в местную больницу с жалобами на ухудшение самочувствия. Врачи выяснили, что его причиной стало отравление соединениями фтора. Полная картина открылась позже: рабочих отправили ремонтировать одно из помещений предприятия в условиях загазованности.

Мужчин с учетом состояния распределили по больницам Нижнего Новгорода и Москвы, однако трое из них, к сожалению, скончались. Мастеру смены предъявили обвинение в нарушении требований промбезопасности. Сейчас он находится под стражей на время расследования уголовного дела.