Мастеру смены на чепецком предприятии, где отравились семеро рабочих, избрали меру пресечения

Мастеру смены предъявили обвинение в совершении преступления. Фото: скриншот с видео kirov.sledcom.ru

Мастеру смены на кирово-чепецком предприятии, по чьей вине отравились фтором семеро рабочих, избрали меру пресечения. Об этом сообщает Следственный комитет по региону.

Мужчине предъявили обвинение в совершении преступления по статье «нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов». Сегодня суд избрал ему меру пресечения. На время расследования уголовного дела чепчанин будет находиться под домашним арестом. Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, на кирово-чепецком предприятии семеро рабочих отравились соединениями фтора, что классифицируется как причинение тяжкого вреда здоровью. В произошедшем обвинили мастера смены, который отправил мужчин проводить ремонт помещения в условиях загазованности. 9 октября, несмотря на все усилия врачей, один из них скончался в больнице. 16 октября умер еще один пострадавший.