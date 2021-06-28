В Кирове на хладокомбинате произошла утечка аммиака

Авария произошла на кировском хладокомбинате 28 июня. Фото: admkirov.ru

В Кирове случилось ЧП на хладокомбинате: произошла утечка аммиака. Сигнал об этом поступил 28 июня в 16.03, как сообщает региональное ГУ МЧС. На место немедленно выдвинулись оперативные службы.

Изначально для ликвидации последствий аварии привлекли 33 человека и 10 единиц техники. К вечеру их количество значительно увеличилось. По состоянию на 18.30 на место происшествия привлекли 146 человек и 29 единиц техники. На данный момент работы продолжаются.

По сообщению горадминистрации, утечка произошла из-за разгерметизации емкости с аммиаком. Сейчас сотрудники МЧС устраняют последствия ЧП и нейтрализуют пары газа. Для осаждения и недопущения дальнейшего распространения аммиака пожарные подразделения выставили водяные завесы. На месте происшествия также находятся медики.

На месте происшествия работают оперативные службы. Фото: admkirov.ru

Вместе со спасателями работают специалисты Роспотребнадзора. Они проводят забор проб воздуха. На данный момент предельно допустимая концентрация вредных веществ в атмосфере над жилым сектором не превышена.

По сообщению мэрии, жителям ближайших домов ничего не угрожает. Пострадавших в результате аварии также нет. Однако кировчан попросили закрыть окна в своих квартирах - чтобы неприятный запах не попал в помещения.

Перекресток Хлебозаводского проезда и улицы Маклина перекрыли. Движение на этом участке возобновится после того, как оперативные службы закончат свою работу.

Перекресток улицы Маклина и Хлебозаводского проезда перекрыли. Фото: Анна КРЮКОВА

СПРАВКА «КП»

Аммиак - бесцветный газ с резким характерным запахом. Относится к токсичным веществам с четвертым уровнем опасности. Оказывает удушающее и нейротропное действие. При ингаляционном поражении способен вызвать токсический отек легких и тяжелое поражение нервной системы. Пары аммиака раздражают слизистые оболочки глаз и органов дыхания, а также кожные покровы. Используется в холодильной технике в качестве хладагента.