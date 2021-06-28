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Происшествия28 июня 2021 17:53

ЧП на кировском хладокомбинате: произошла утечка аммиака

Пострадавших нет
Маргарита Акагиева
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На месте работают спасатели.

На месте работают спасатели.

Фото: Андрей АБРАМОВ

На кировском хладокомбинате произошла утечка аммиака. По предварительным данным, никто не пострадал. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Сигнал об аварии поступил 28 июня в 16.03. К ликвидации последствий привлекли 33 человека и 10 единиц техники. По состоянию на 17.10 количество увеличилось до 113 человек и 12 единиц техники.

- Все перекрыли, по Хлебозаводскому не пускают, - сообщают горожане в паблике «Злой Кировчанин».

Информация уточняется. Новость будет дополняться.