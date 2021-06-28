Утечка аммиака на КХК: последствия ЧП ликвидируют, угрозы жителям нет

На месте работают спасатели и специалисты Роспотребнадзора. Фото: vk.com/kirovoficial
Утечка аммиака на кировском хладокомбинате произошла из-за разгерметизации емкости. Об этом сообщили в горадминистрации.
Сейчас спасатели устраняют последствия аварии и нейтрализуют пары газа. Пострадавших нет. Угрозы для жителей близлежащих домов нет. На месте работают также специалисты Роспотребнадзора, проводя забор проб воздуха. На данный момент превышения допустимой концентрации вредных веществ в жилом секторе не выявили.
Кировчан, живущих рядом с хладокомбинатом, просят закрыть окна, чтобы запах не попал в квартиры.
Сейчас проезд на перекрестке улиц Маклина и Хлебозаводского проезда перекрыт. Движение по участку разрешат после ликвидации последствий аварии.
Напомним, об утечке газа на хладокомбинате сообщили в 16.03. Для ликвидации последствий привлекли 113 человек и 12 единиц техники. Пострадавших нет.