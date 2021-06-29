Последствия аварии устраняли с 16 до 20 часов. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

Утечку аммиака на кировском хладокомбинате полностью ликвидировали 28 июня около 20 часов. Об этом отчитались в региональном ГУ МЧС.

Всего дли ликвидации последствий аварии привлекли 146 человек и 29 единиц техники. Специалисты Роспотребнадзора провели замеры воздуха в жилом секторе. Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ не выявлено. Пострадавших в результате ЧП нет.

Напомним, авария произошла 28 июня около 16 часов. Причиной утечки аммиака стала разгерметизация емкости с газом. На место происшествия немедленно прибыли оперативные службы. Спасатели нейтрализовали пары газа. Никто не пострадал, угрозы для жителей ближайших домов не возникло.