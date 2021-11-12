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Происшествия12 ноября 2021 17:18

В Кирово-Чепецке устранили аварию на «Галополимере»

Сведений о пострадавших по-прежнему не поступало
Анастасия Калашникова
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Аварию на «Галополимере» удалось ликвидировать. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

Аварию на «Галополимере» удалось ликвидировать. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

В Кирово-Чепецке ликвидировали аварийную ситуацию на промплощадке «Галополимера». Мероприятия были остановлены в 15.20, по информации регионального ГУ МЧС.

К работе на месте происшествия привлекли 97 человек и 27 единиц техники. В предупредительных целях спасатели эвакуировали ряд социально-значимых объектов, а близко живущее население предупредили о ЧП через автомобильные громкоговорители.

В итоге в результате происшествия никто не пострадал. Работа завода продолжается, предприятие функционирует в штатном режиме.

В Кирово-Чепецкой ЦРБ тем временем сообщили о приеме жителей, прикрепленных к ней, с жалобами на ухудшение самочувствия. А именно:

- раздражение глаз и слизистой носа;

- слезотечение;

- блефароспазм (непроизвольное моргание);

- слюнотечение;

- носовые кровотечения;

- ощущение удушья.

С этими жалобами чепчан просят немедленно обращаться в приемный покой терапевтического отделения.