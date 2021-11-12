Кировский спорткомплекс «Вересники» закрыли из-за ремонта крыши

В целях безопасности было принято решение временно закрыть и бассейн. Фото: vk.com/kirov_veresniki

В Кирове с 11 ноября закрылся спортивный комплекс «Вересники». Причиной стали ремонтные работы кровли здания. Об этом сообщили на официальном сайте учреждения.

Крышу будут ремонтировать над легкоатлетическим манежем. Однако в целях безопасности было принято решения приостановить работу и бассейна.

Напомним, что 4 апреля текущего года в спорткомплексе частично обрушился потолок. Инцидент случился прямо во время детских соревнований. К счастью, тогда никто не пострадал. В случившемся разбирались прокуратура и следственный комитет.