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Общество13 ноября 2021 12:48

В Кирове проверили соблюдение масочного режима в ТЦ на улице Упита

Это уже пятая проверка за текущую неделю
Алексей Романов
Алексей Романов
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Рейды по выявлению нарушителей масочного режима в Кирове проходят регулярно. Фото: admkirov.ru

Рейды по выявлению нарушителей масочного режима в Кирове проходят регулярно. Фото: admkirov.ru

В Кирове продолжаются рейды по выявлению нарушителей масочного режима в общественных местах города. Несмотря на напряженную эпидемическую ситуацию, немало жителей областного центра нарушают требования Роспотребнадзора. Об этом сообщили в горадминистрации.

В пятницу,12 ноября, рейд прошел в магазинах и торговом центре на улице Упита. В результате оказалось, что 90% покупателей были в масках. Большинство остальных гостей ТЦ надели индивидуальные средства защиты по первому требованию.

Напомним, что за несоблюдение и игнорирование противоэпидемических мероприятий предусмотрен штраф. Для физических лиц он составляет от 1 до 30, а для юридических до 50 тысяч рублей.