В Кирове проверили соблюдение масочного режима в ТЦ на улице Упита

Рейды по выявлению нарушителей масочного режима в Кирове проходят регулярно. Фото: admkirov.ru

В Кирове продолжаются рейды по выявлению нарушителей масочного режима в общественных местах города. Несмотря на напряженную эпидемическую ситуацию, немало жителей областного центра нарушают требования Роспотребнадзора. Об этом сообщили в горадминистрации.

В пятницу,12 ноября, рейд прошел в магазинах и торговом центре на улице Упита. В результате оказалось, что 90% покупателей были в масках. Большинство остальных гостей ТЦ надели индивидуальные средства защиты по первому требованию.

Напомним, что за несоблюдение и игнорирование противоэпидемических мероприятий предусмотрен штраф. Для физических лиц он составляет от 1 до 30, а для юридических до 50 тысяч рублей.