С 22 ноября в Кировской области расширят список общественных мест, где потребуется QR-код

Сейчас QR-код обязателен в предприятиях общепита, развлечений, салонах красоты и фитнес-клубах.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Список предприятий Кировской области, где будут требовать предъявить QR-код, увеличится. Планируется, что он понадобится для посещения органов власти, местного самоуправления и ряда других организаций с 22 ноября. Об этом сообщили в областном правительстве.
На данный момент QR-код необходим для посещения следующих общественных мест:
- салоны красоты;
- предприятия общепита;
- организации сферы развлечения и отдыха;
- фитнес-клубы, бассейны, спортивные организации.
Предприятия торговли на сегодняшний день могут сами выбирать, вводить коды для посещения объектов и точек или нет.
Стоит отметить, что с 16 ноября QR-код смогут получить и незарегистрированные на Госуслугах кировчане. Распечатать его можно будет в любом из региональных МФЦ. Жителям сельской местности код смогут принести в распечатанном виде работники соцслужб либо фельдшеры.