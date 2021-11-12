С 22 ноября в Кировской области расширят список общественных мест, где потребуется QR-код

Сейчас QR-код обязателен в предприятиях общепита, развлечений, салонах красоты и фитнес-клубах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Список предприятий Кировской области, где будут требовать предъявить QR-код, увеличится. Планируется, что он понадобится для посещения органов власти, местного самоуправления и ряда других организаций с 22 ноября. Об этом сообщили в областном правительстве.

На данный момент QR-код необходим для посещения следующих общественных мест:

- салоны красоты;

- предприятия общепита;

- организации сферы развлечения и отдыха;

- фитнес-клубы, бассейны, спортивные организации.

Предприятия торговли на сегодняшний день могут сами выбирать, вводить коды для посещения объектов и точек или нет.

Стоит отметить, что с 16 ноября QR-код смогут получить и незарегистрированные на Госуслугах кировчане. Распечатать его можно будет в любом из региональных МФЦ. Жителям сельской местности код смогут принести в распечатанном виде работники соцслужб либо фельдшеры.