Главные новости с 27 сентября по 3 октября в Кирове: избрание нового председателя ОЗС, уход школьников на каникулы и повышение платы в детсадах

Главные новости Кировской области за ушедшую неделю в одной фотографии. Коллаж: Виктор Карпов

Доброе утро, Киров! На календаре 4 октября, нынче до +4 градусов, погодка пасмурная, давление очень высокое. Напоминаем, что сегодня по городу пройдут отключения электричества, график - здесь. Наступила новая рабочая неделя, а мы предлагаем вспомнить, чем отметилась ушедшая.

ШКОЛЬНИКИ УХОДЯТ ОТ БОЛЕЗНИ

Из-за высокой заболеваемости учеников распускают из школ. Так, в Афанасьевском районе детей и персонал общеобразовательного учреждения отправили на внеплановые каникулы: слишком сложная эпидобстановка. Причем именно на каникулы, а не на дистанционку. Не так повезло учащимся школы в Верхошижемье, которую разогнали на удаленное обучение. Причиной назвали увеличение числа заболевших коронавирусом.

ПЛАТА ЗА ДЕТЕЙ ВЫРОСЛА

С 1 октября в кировских детсадах выросла плата за присмотр и уход за детьми. За то, чтобы оставить ребенка на попечение воспитателей на целый день, придется отдать чуть больше 134 рублей. На пять часов - вдвое меньше. За более старших детей, соответственно, и плата выше. Однако для малообеспеченных и многодетных семей сохранились льготы. Подробнее о ценах - здесь.

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗА ИЗБИЕНИЕ

В Кирове закончилось расследование нашумевшего дела о побоях. Мужчине, который ударил женщину на глазах у ребенка и прохожих, вынесли приговор. Суд признал его виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Свой поступок кировчанину придется отработать, причем буквально: приговором стали 200 часов обязательных работ. Подробности резонансного инцидента можно прочитать в этой статье.

ДВА КРУПНЫХ ДТП ЗА ОДИН ВЕЧЕР

Неделя выдалась, увы, щедрой на автомобильные аварии. За один только вечер 1 октября произошло два крупных ДТП, и оба - на федеральной трассе «Вятка». Так, в 17.50 произошло столкновение двух легковушек: «Ситроен» и «Лада Гранта». В происшествии никто не погиб, однако травмы получили сразу пять человек. Несколькими часами позже, в 19.10, на трассе грузовик «Скания» въехал в стоящий на краю проезжей части трактор. Его водитель, к сожалению, скончался на месте.

НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЛАСТНОГО ЗАКСОБРАНИЯ

30 сентября депутаты кировского ОЗС седьмого созыва выбрали нового председателя. Им стал Роман Береснев: его кандидатуру поддержали 27 слуг народа. Избрали и вице-спикера Заксобрания - Ирину Морозову. Полномочия Председателя ОЗС прошлого созыва и его заместителей, а также председателей и заместителей председателей профильных комитетов решено прекратить. Подробнее о новом составе депутатов и их рабочих планах можно прочитать здесь.