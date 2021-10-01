Депутаты Законодательного Собрания Кировской области выбрали нового председателя

В обновленном составе ОЗС есть представители самых разных сфер деятельности. Фото: zsko.ru

В четверг, 30 сентября, депутаты Областного законодательного собрания седьмого созыва собрались на первое пленарное заседание. В повестку дня вошли девять организационных вопросов. Основным из которых стало избрание нового председателя. На этот пост было выдвинуто две кандидатуры: Роман Береснев и Михаил Ковязин.

В ходе тайного голосования Роман Береснев набрал 27 голосов. Кандидатуру Михаила Ковязина поддержали 11 депутатов.

По решению депутатов были прекращены полномочия Председателя ОЗС прошлого созыва и его заместителей, а также председателей и заместителей председателей профильных комитетов.

На должность вице-спикера ОЗС седьмого созыва избрана Ирина Морозова. Решение по второй кандидатуре зампреда принято не было. Этот вопрос будет обсуждаться в ходе дальнейшей работы парламента. Кроме того, депутаты определили перечень профильных комитетов. Их персональный состав определится на следующем пленарном заседании.

Из 40 депутатов нового созыва 19 человек избраны повторно, 21 – впервые. Десять народных избранников моложе 40 лет. Почти четверть (22,5%) обновленного депутатского корпуса составили женщины – их избрано девять. Что касается профессионального состава, то обновленное законодательное собрание Кировской области состоит из промышленников, представителей бизнеса, врачей, а также спорта, дорожной отрасли, юридической, финансовой и аграрной сферы.

- Законодательное Собрание обновилось и помолодело, и это очень хорошо, потому что молодые – они всегда целеустремленные, динамичные, требовательные, это именно то, чего нам не хватает при выполнении национальных проектов, федеральных программ, - отметил избранный региональным парламентом представитель нашей области в Совете Федерации Вячеслав Тимченко.

Основные цели и задачи в работе ОЗС обозначил новый спикер Роман Береснев.

- Главной целью, которую ставит перед собой Законодательное Собрание, является улучшения жизни граждан, - отметил Роман Александрович. - Для этого потребуется совершенствование и законодательной и контрольной деятельности. Будем вместе с коллегами - депутатами из шести политических партий вырабатывать новые решения и притворять их в жизнь.