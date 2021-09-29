Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 сентября 2021 14:32

В Верхошижемье школа перешла на дистанционное обучение из-за заболеваемости COVID-19

Дети будут находиться на «удаленке» полторы недели
Маргарита Акагиева
КомментироватьОставить комментарий(0)
Из-за коронавируса школьники снова перейдут на «удаленку», пусть и ненадолго.

Из-за коронавируса школьники снова перейдут на «удаленку», пусть и ненадолго.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Верхошижемье учеников школы имени Березина перевели на дистанционное обучение. Это связано с увеличением числа заболевших коронавирусом. Информацию сообщает паблик «Мой Верхошижемский район | Верхошижемье».

На «удаленке» дети будут находиться с 29 сентября по 9 октября. Дистанционное обучение необходимо для разобщения классов. Как отмечает группа, об отдыхе речи не идет - задания будут выкладывать в электронном дневнике ежедневно. Ученики будут изучать материал и заниматься самостоятельно. Посещение других образовательных организаций и перемещения по улицам просят максимально ограничить.

Напомним, на днях учеников школы в Афанасьево также разогнали - но на внеплановые каникулы, а не «удаленку». В образовательном учреждении произошла вспышка заболеваемости ОРВИ, и персонал вместе с детьми отправились на отдых.