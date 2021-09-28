В Афанасьевском районе школьников отправили на каникулы из-за сложной эпидобстановки

Школьники отправились не на «удаленку», а на полноценные каникулы. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Афанасьевском районе всю школу отправили на внеплановые каникулы. Причиной стала сложная эпидобстановка. Об этом сообщает местный новостной портал «Планета Афанасьево» со ссылкой на директора общеобразовательного учреждения Ирину Беляеву.

- В школе заболели повара, болеют учителя, а если больной педагог провел 40-минутный урок, то весь класс считается зараженным, - пояснила работница учебного заведения. - Поэтому принято решение устроить внеплановые каникулы, что, возможно, снизит напряженность с заболеваемостью.

Стоит отметить, что учеников отправили не на дистанционное обучение, а именно на каникулы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в регионе в три раза повысился уровень заболеваемости ОРВИ. Подробнее об этом можно прочитать здесь.