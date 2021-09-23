Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество23 сентября 2021 12:35

В Кировской области заболеваемость ОРВИ растет уже третью неделю

За минувшие семь дней за медпомощью обратились более 10000 жителей региона
Маргарита Акагиева
КомментироватьОставить комментарий(0)
Число обращений за медпомощью по поводу ОРВИ увеличилось в три раза.

Число обращений за медпомощью по поводу ОРВИ увеличилось в три раза.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Кировчане начали чаще болеть ОРВИ с наступлением осени. Число обращений за медпомощью увеличилось в три раза. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Уже третью неделю уровень заболеваемости находится на подъеме. Так, только за минувшую неделю более 10300 жителей Кировской области обратились за помощью из-за ОРВИ, что на 48% больше, чем на предыдущей до этого неделе. Сейчас количество обращений в детские поликлиники выросло до 1500 в день. У взрослых, к сожалению, ситуация не лучше.

Кировчанам напоминают, что сейчас продолжается вакцинация от гриппа и COVID-19. Прививку от обеих болезней делают в одних и тех же пунктах., как мобильных, так и стационарных. В областном центре также работают выездные бригады. Стоит напомнить, что вакцинироваться от гриппа можно только спустя месяц после иммунизации от коронавируса.