В Кировской области заболеваемость ОРВИ растет уже третью неделю

Число обращений за медпомощью по поводу ОРВИ увеличилось в три раза. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Кировчане начали чаще болеть ОРВИ с наступлением осени. Число обращений за медпомощью увеличилось в три раза. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Уже третью неделю уровень заболеваемости находится на подъеме. Так, только за минувшую неделю более 10300 жителей Кировской области обратились за помощью из-за ОРВИ, что на 48% больше, чем на предыдущей до этого неделе. Сейчас количество обращений в детские поликлиники выросло до 1500 в день. У взрослых, к сожалению, ситуация не лучше.

Кировчанам напоминают, что сейчас продолжается вакцинация от гриппа и COVID-19. Прививку от обеих болезней делают в одних и тех же пунктах., как мобильных, так и стационарных. В областном центре также работают выездные бригады. Стоит напомнить, что вакцинироваться от гриппа можно только спустя месяц после иммунизации от коронавируса.