В Кировской области фура врезалась в трактор: есть погибшие

Фура врезалась в трактор, стоящий на краю проезжей части. Фото: vk.com/gibdd43

В Кировской области грузовик врезался в трактор. ДТП оказалось смертельным, сообщает областная ГИБДД.

Авария произошла 1 октября в 19.10 на 420 км федеральной трассы «Вятка». По предварительным данным ведомства, водитель «Скании» въехал в трактор «Белорус», стоящий на краю проезжей части. Удар оказался слишком сильным. Водитель трактора, к сожалению, скончался на месте.

Сейчас по факту аварии проводится проверка, устанавливаются причины и условия совершения аварии.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, ранее мы писали о ДТП на 8 км трассы «Вятка», случившемся на несколько часов раньше. В нем пострадали пятеро человек. Подробнее - здесь.