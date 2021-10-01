В Юрьянском районе столкнулись две легковушки: пострадали пять человек

Авария произошла на 8 км федеральной трассы «Вятка». Фото: vk.com/gibdd43

В Юрьянском районе в результате ДТП пострадали пятеро человек. Информацию сообщили в региональной ГИБДД.

Авария произошла 1 октября в 17.50 на 8 км трассы «Вятка». На дороге столкнулись «Ситроен» и «Лада Гранта». По предварительным данным, в аварии пострадали пять человек. Степень тяжести их травм не уточняется.

Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все условия совершения аварии. Точные причины на данный момент неизвестны.