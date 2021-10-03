В Кирове 4 октября пройдут плановые отключения электричества

В некоторых домах электричество отключат на весь рабочий день. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рабочая неделя в Кирове начнется с отключений электричества. 4 октября без него останутся сотни кировчан. Об этом информирует АО «Горэлектросеть».

Как сообщает компания, по нескольким адресам запланированы капитальный, аварийный и плановый ремонт оборудования, а также эксплуатационные работы. Время отсутствия ресурса зависит от причины отключения, а также от района проживания. Так, капремонт оборудования по улице Горького, 61 займет всего час. А аварийные работы в Коминтерне - весь рабочий день: с 9 до 17 часов электричества не будет у жителей СНТ «Первомаец» и домов №258, 260 по улице Павла Корчагина. Советуем заранее зарядить все необходимые гаджеты.

Подробный график отключений электричества в Кирове 4 октября 2021 года вы можете посмотреть по этой ссылке.