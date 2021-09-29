С 1 октября родителям кировских дошкольников придется платить больше за детский сад

Размер оплаты будет зависеть от возраста ребенка и времени его пребывания в детском саду Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В детских садах Кирова с 1 октября увеличится плата за присмотр и уход за детьми. Соответствующее постановление уже подписано. Об этом сообщили в горадминистрации.

Так, плата за ребенка от 1 года до 3 лет, который будет находиться в дошкольном учреждении целый день составит 134 рубля 42 копейки. Если родителям необходимо оставить свое чадо только на 5 часов, то платить они будут меньше - 78 рублей 67 копеек.

За каждый день пребывания в детском саду ребятишек в возрасте от 3 до 7 лет родителям придется отдать 152 рубля 98 копеек. Но для малообеспеченных и многодетных семей, а также других социально незащищенных категорий граждан сохранятся льготные условия в виде субсидирования в размере 25% и 50% в зависимости от утвержденных норм их предоставления.