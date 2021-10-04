Прогноз погоды в Кирове с 4 по 8 октября: холодно, пасмурно и небо очень давит

Грядущая рабочая неделя окажется не слишком дождливой, но весьма прохладной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области начнет нешуточно холодать. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на рабочую неделю с 4 по 8 октября.

В понедельник, 4 октября, воздух прогреется лишь до +4 градусов. День будет пасмурным, но осадков не ожидается. Порывы ветра могут достигать 6 м/с. Атмосферное давление поднимется до 767 мм ртутного столба: будьте внимательны к своему самочувствию!

Во вторник, 5 октября, картина не изменится: +4 на термометре и пасмурная погода. Ветра почти не будет, редкие порывы составят 4 м/с. Осадков вновь не предвидится. Атмосферное давление поднимется еще на одно деление - до 768 мм ртутного столба.

В среду, 6 октября, потеплеет... до +5 градусов. Небо завесится тучами, но дождя не ожидается до самой ночи. Порывы ветра - 5 м/с. Атмосферное давление - на прежнем уровне.

В четверг, 7 октября, ранним утром ожидается слабый дождь, который продлится до 9 часов. Воздух прогреется до +5 градусов. Ветер начнет подниматься: порывы составят до 8 м/с. Атмосферное давление ближе к ночи пойдет на спад, достигнув 764 мм ртутного столба к полуночи.

В пятницу, 8 октября, слабый дождь ожидается с ночи и до середины дня, а именно - до 15 часов. Синоптики предвещают сильный ветер: порывы могут достигать 11 м/с. Температура воздуха - до +5 градусов. Атмосферное давление продолжит снижаться в течение дня, дойдя до 760 мм ртутного столба к ночи.