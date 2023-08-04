Гибель рабочего, обрушение конструкций, постоянные срывы сроков. Что привело к расторжению контрактов на стройку школ с «Монолитом»

Вопросы к подрядчику начали появляться после инцидента в Долгушино. Фото: киров.рф

Оно свершилось! То, о чем говорили вслух и шепотком, пожалуй, все кировчане. Контракты с горе-подрядчиком, компанией «Монолит», взявшейся строить три школы в областном центре, все-таки расторгают. Правда, на текущий момент осталось всего два договора - первого организация уже благополучно лишилась.

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС…

Напомним, 2 августа в правительстве Кировской области состоялась встреча властей города и региона с представителями «Монолита», причем по просьбе последних. На тот момент у компании уже горела земля под ногами: в первоначальные сроки не уложились (их сдвигали несколько раз), объекты не готовы от слова «совсем», даже контракты меняли в пользу подрядчика, однако это не помогло.

На тот момент «Монолит» уже потерял контракт на строительство школы в Зубаревском лесу - его расторгли 31 июля. Оставались договоры на возведение учебных заведений в Долгушино и на проспекте Строителей. Да и там по всем срокам уже пролетели. Самая высокая степень готовности оказалась у объекта на проспекте Строителей, да и та не дотягивала даже до 50%.

Власти предложили два выхода из ситуации: или подрядчик магическим образом строит школы едва ли не с нуля до конца недели, или заключает допсоглашение. Тогда сроки сдачи перенесут на конец 2023 года, однако сумма размера обеспечения по контрактам повышается до 30%, а не до 0,5%, как просил подрядчик ранее. При этом компания возвращает аванс за стройку в Зубаревском лесу и земельный участок под эту школу.

Что сделала компания? Спойлер: ни того, ни другого.

…УТЕРЯН БЕЗВОЗВРАТНО

4 августа пришел ответ «Монолита» на требования властей. При том опять умудрились опоздать: дедлайн для ответа был установлен на 18 часов 3 августа. Как прокомментировал зампред правительства Алексей Жердев - даже в этой части нарушили срок.

Если вкратце: компания указала в письме, что готова достроить к концу 2023 года три школы. Три, не две. Хотя право на одну из них уже отобрали. А вот на повышение размера обеспечения по контрактам подрядчик решил не соглашаться.

- В отсутствие гарантий со стороны подрядчика мы не намерены верить декларативным заявлениям «Монолита». Подобные обещания он уже давал. В апреле представители компании подписали протокол работы, где было указано, что школы компания построит в срок. Итог мы знаем, - заявил Алексей Жердев.

Помимо того, в своем ответе «Монолит» умудрился забыть про возврат земельного участка и аванса. Все это, в совокупности, власти посчитали попыткой предложить «мнимую» сделку и неготовностью серьезно относиться к вопросу. Договор на строительство двух школ прекратит действие 7 августа.

- Обращаем внимание: школьные места, которые не появились из-за срыва сроков строительства, будут созданы. Дети должны получить обещанное, - подытожил Жердев.

Сити-менеджер Кирова Вячеслав Симаков добавил, что ответ они получили «буквально несколько минут назад», и сейчас процесс уже необратим.

- Поступили какие-то невнятные обещания, без соответствующих предложений. Поэтому контракт будет расторгнут в одностороннем порядке, - добавил глава администрации города.

ДАВНО ПОРА?

Отметим, что слухи о расторжении контрактов начали ходить еще давным-давно. Вопросы появились в апреле 2023 года, когда на стройке школы в Долгушино рухнула одна из строительных конструкций. Тогда получилось отмазаться - мол, незакрепленная ферма, сильный ветер, бум, никто не пострадал и ладно.

Но ровно через две недели произошел инцидент на стройке в Зубаревском лесу - обрушился строительный кран, в результате чего погиб рабочий. Вот тогда по Кирову начали носиться слухи. Поговаривали даже про сглаз.

Стоит отдельно отметить тот факт, что после обрушения конструкций в Долгушино подрядчика вызвали на ковер к администрации в рамках обсуждения строительства школ. Пришли все организации, занимающиеся возведением учебных заведений в Кирове, кроме виновника торжества. В его отсутствие выяснилось, что на тот момент за компанией накопилось уже пять миллионов штрафных санкций, и часть их успела поступить в бюджет.

В мае подрядчика затрясли вновь - горели сроки. Подрядчик уверял, что сдаст объекты вовремя, на что ему пригрозили финансовыми последствиями в случае неисполнения обещаний.

В июле стало окончательно ясно, что компания не успевает построить школы. И в итоге все пришло к тому, что мы имеем сейчас. Кто теперь возьмется достраивать недоделки или начинать с нуля - вопрос пока что открытый.