7 августа с «Монолитом» расторгнут контракты

«Монолит» должен был возвести три школы в Кирове. Фото: kirovreg.ru

Как сообщили в областном правительстве, договоры будут расторгнуты досрочно на основании «вступивших в силу решений заказчиков об одностороннем отказе от исполнения контрактов в связи с нарушениями, допущенными подрядчиком». При этом контракт по школе в Зубаревском лесу окончательно расторгли еще 31 июля 2023 года.

- Сегодня утром мы получили официальное письмо от «Монолита» в ответ на наше законное предложение о достройке школ в Долгушино и на проспекте Строителей до конца 2023 года при повышении размера обеспечения по соответствующим контрактам до 30%. При этом срок для ответа был установлен - четверг, 18 часов. То есть даже в этой части компания нарушила срок, - прокомментировал запред правительства Кировской области Алексей Жердев.

По его словам, компания готова достроить учебные заведения до конца 2023 года, но не согласилась на повышение размера обеспечения и не гарантирует, что успеет закончить возведение вовремя при таких условиях.

- В отсутствие гарантий со стороны подрядчика мы не намерены верить декларативным заявлениям «Монолита». Подобные обещания он уже давал, - подытожил Жердев.

Напомним, компания строила три школы: в Долгушино, в районе Зубаревского леса и на проспекте Строителей. Объекты должны были быть готовы еще в 2022 году. Однако сроки не раз нарушались, и на данный момент заведения не построены даже наполовину. К тому же на площадках не раз происходили несчастные случаи.